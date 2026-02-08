Масові відключення у Бєлгороді: воду з батарей зливають і починають евакуацію

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков повідомив про серйозну аварію на ТЕЦ. У декількох районах міста воду з опалювальних систем зливають, а мешканців частково евакуюють через загрозу замерзання.

Про це російських губернатор заявив у соціальних мережах.

В’ячеслав Гладков повідомив, що хоча газопостачання та подачу холодної води вдалося відновити, проблема з теплом залишається критичною.

Влада ухвалила рішення злити воду з опалювальних систем, аби уникнути пошкоджень труб під час морозів. Через це без тепла залишаться житлові будинки, а також 25 дитячих садків, 17 шкіл, 9 поліклінік, 4 університети та інші соціальні та комерційні об’єкти. У зв’язку з цим розпочинається часткова евакуація населення з постраждалих районів.

“У міру відновлення ТЕЦ ми будемо заповнювати систему опалення та подавати теплоносій у житлові будинки та соціальні об’єкти. Якщо цього не зробити, шкода для кожного жителя буде практично катастрофічною”, — заявив губернатор.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів, після чого в частині міста зникли електрика і тепло. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи.

Губернатор Бєлгородської області підтвердив суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок ракетної атаки, однак деталі пообіцяв оприлюднити пізніше.

Також повідомлялось, що днями у Ростовській області РФ заявили про масовану атаку БпЛА. Про вибухи заявляють жителі Ростова-на-Дону, Таганрога, Батайська та Азова.