Масові звільнення та виїзд за кордон: адвокат про наслідки скорочення переліку тих, хто має право на відстрочку

Верховна Рада скоротила перелік тих, хто має право на відстрочку від мобілізації.
Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Відтак були скасовані підстави для відстрочення призовникам, у яких є родичі з інвалідністю.
Адвокат Роман Сімутін уточнив, що зміни було внесено до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме абзацу 11 ч. 1 ст. 23 – "Не підлягають мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".
"Тобто раніше не підлягали мобілізації незалежно від наявності та кількості, наприклад, братів та сестер у призовників, які мають батьків із числа осіб з інвалідністю. Зараз же – лише за умови, якщо відсутні інші працездатні особи, наприклад, діти таких батьків із числа осіб з інвалідністю, тобто чиїсь брати та сестри. Акцент робиться на працездатності та утриманні", - пояснив він.
Працездатні особи – це люди віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності (Закон України "Про зайнятість населення").
"Якщо у сім’ї є двоє працездатних дітей, тоді одного мобілізують. Троє і більше дітей – одного залишать", - пояснив Сімутін.
Адвокат Роман Сімутін також назвав можливі негативні наслідки такого рішення:
- масові виїзди за кордон з батьками;
- масовий виїзд за кордон рідних сестер, щоб таким чином діяла підстава відстрочки для братів;
- масові звільнення з офіційної роботи та перехід на зарплати у конвертах, щоб не підпасти під визначення "утримання";
- масові оформлення постійного догляду.
Нагадаємо, нардепка пояснила розширення переліку осіб, які підлягають мобілізації.
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