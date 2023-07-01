Масові звільнення та виїзд за кордон: адвокат про наслідки скорочення переліку тих, хто має право на відстрочку

Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Відтак були скасовані підстави для відстрочення призовникам, у яких є родичі з інвалідністю.

Адвокат Роман Сімутін уточнив, що зміни було внесено до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а саме абзацу 11 ч. 1 ст. 23 – "Не підлягають мобілізації військовозобов’язані: які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

"Тобто раніше не підлягали мобілізації незалежно від наявності та кількості, наприклад, братів та сестер у призовників, які мають батьків із числа осіб з інвалідністю. Зараз же – лише за умови, якщо відсутні інші працездатні особи, наприклад, діти таких батьків із числа осіб з інвалідністю, тобто чиїсь брати та сестри. Акцент робиться на працездатності та утриманні", - пояснив він.

Працездатні особи – це люди віком від 16 років, які проживають на території України і за станом здоров'я здатні до активної трудової діяльності (Закон України "Про зайнятість населення").

"Якщо у сім’ї є двоє працездатних дітей, тоді одного мобілізують. Троє і більше дітей – одного залишать", - пояснив Сімутін.

Адвокат Роман Сімутін також назвав можливі негативні наслідки такого рішення:

масові виїзди за кордон з батьками;

масовий виїзд за кордон рідних сестер, щоб таким чином діяла підстава відстрочки для братів;

масові звільнення з офіційної роботи та перехід на зарплати у конвертах, щоб не підпасти під визначення "утримання";

масові оформлення постійного догляду.

Нагадаємо, нардепка пояснила розширення переліку осіб, які підлягають мобілізації.

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