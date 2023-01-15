"Масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі": Подоляк про ракетні удари Росії

Подоляк наголосив, що лише за добу росіяни атакували мирних мешканців у Дніпрі, Харкові, Херсоні та Києві.

Росія свідомо атакує міста України, масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РФ свідомо атакує цивільних по всій Україні. Тільки остання доба: крилаті ракети у багатоквартирні будинки (Дніпро); ствольна артилерія по житлових кварталах щодня (Херсон); балістичні ракети (С-300/С-400) (атакували - ред.) Харків, Київ. РФ масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі..." - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Михайло Подоляк наголосив, що Росію необхідно негайно виключити з Радбезу ООН, коментуючи ворожий ракетний удар по Дніпру.

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