Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі": Подоляк про ракетні удари Росії

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
171
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі": Подоляк про ракетні удари Росії

Фото: t.me/dsns_telegram

Подоляк наголосив, що лише за добу росіяни атакували мирних мешканців у Дніпрі, Харкові, Херсоні та Києві.

Росія свідомо атакує міста України, масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі.   

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"РФ свідомо атакує цивільних по всій Україні. Тільки остання доба: крилаті ракети у багатоквартирні будинки (Дніпро); ствольна артилерія по житлових кварталах щодня (Херсон); балістичні ракети (С-300/С-400) (атакували - ред.) Харків, Київ. РФ масово і навмисно вбиває українців у прямому ефірі..." - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Михайло Подоляк наголосив, що Росію необхідно негайно виключити з Радбезу ООН, коментуючи ворожий ракетний удар по Дніпру.

Читайте також:

У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: наразі 33 людини у розшуку

У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: наразі 33 людини у розшуку

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація