Масово роздають "георгіївські стрічки": у мерії Маріуполя розкрили плани окупантів "побєдобєсія" на 9 травня

Окупанти вкотре збрехали і готуються в Маріуполі до "параду" 9 травня.

Російські окупанти, як раніше публічно заявили про відмову від проведення параду в заблокованому Маріуполі, роздали людям георгіївські стрічки та "привели до ладу" радянські пам'ятники.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, сакральні місця для "шабашу победобесія" окупантів вже готові. Утім, як наголосив Андрющенко, на фоні знищеного росіянами міста та голодних людей, які страждають через дії окупантів вже тривалий час, дії Кремля мають вигляд "цинічного "свята" на кістках".

"Маріуполь. На зараз. Побєдобєсіє. Попри публічну відмову від проведення параду в Маріуполі продовжуємо спостерігати підготовку до святкування 9 травня. Вчора в місті масовано роздавали людям георгіївські стрічки. За останні дні «привели до ладу» всі пам’ятники радянського періоду: так звані "кулаки" з вічним вогнем – відновили таблички "Жертвам фашизму" російською. Пам’ятник "комсомольцям та комуністам" в Приморському районі. Тобто сакральні місця для шабашу победобесія готові. На фоні знищеного міста та голодних людей все це виглядає цинічним святом на кістках", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Подоляк розповів про плани Путіна на 9 травня в Маріуполі.

Як повідомлялося, штурм "Азовсталі" пов’язаний із бажанням Путіна домогтися успіху до 9 травня.

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