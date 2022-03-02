На Банковій повідомили, що супротив Україні зараз чинять лише ті військові, які керуються генералами РФ

На Банковій повідомили, що супротив Україні зараз чинять лише ті військові, які керуються генералами РФ

Арестович каже, що військових РФ, які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації, стає все менше.

Російська армія, яка вторглася на територію України в ніч проти 24 лютого, переживає "психологічний перелом" - окупанти масово кидають свою зброю і техніку, здаються в полон або тікають до білоруського чи російського кордону. Супротив чинять лише ті, хто керується російськими генералами.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович 2 березня на брифінгу.

"Настав певний психологічний перелом на полі бою. Противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Єдиний, хто чинить супротив, це організована маса противника, яка керується вищим керівництво, у присутності російських генералів, і які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації. Але таких стає все менше", - сказав Арестович.