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На Банковій повідомили, що супротив Україні зараз чинять лише ті військові, які керуються генералами РФ

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На Банковій повідомили, що супротив Україні зараз чинять лише ті військові, які керуються генералами РФ

Наслідки обстрілу окупантів / Associated Press

Арестович каже, що військових РФ, які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації, стає все менше.

Російська армія, яка вторглася на територію України в ніч проти 24 лютого, переживає "психологічний перелом" - окупанти масово кидають свою зброю і техніку, здаються в полон або тікають до білоруського чи російського кордону. Супротив чинять лише ті, хто керується російськими генералами.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович  2 березня на брифінгу.

"Настав певний психологічний перелом на полі бою. Противник масово кидає свою зброю і техніку, здається в полон або пересувається в бік білоруського або російського кордону. Єдиний, хто чинить супротив, це організована маса противника, яка керується вищим керівництво, у присутності російських генералів, і які ще не потрапили під нищівний вогонь нашої авіації. Але таких стає все менше", - сказав Арестович.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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ВІЙНА в УКРАЇНІ / нас підтримує увесь світ / Разом ми здолаємо ворога / Україна – країна переможців!
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