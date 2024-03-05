Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Масово знищуємо ворога та резерви": Тарнавський показав ефектну роботу воїнів ЗСУ

"Масово знищуємо ворога та резерви": Тарнавський показав ефектну роботу воїнів ЗСУ

Український військовий на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Оборонна операція триває.

На Таврійському напрямку українські сили продовжують обронну операцію. 

Про це повідомив у Мережі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Масово знищуємо ворога та резерви, які він вводить у бій", - йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищують ворога на Таврійському напрямку

Українські воїни знищують ворога на Таврійському напрямку

"Дякую за вогонь, що випалює ворога з нашої землі", - додав Тарнавський.

Раніше Тарнавський розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 1175 обстрілів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація