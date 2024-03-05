"Масово знищуємо ворога та резерви": Тарнавський показав ефектну роботу воїнів ЗСУ

На Таврійському напрямку українські сили продовжують обронну операцію.

Про це повідомив у Мережі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Масово знищуємо ворога та резерви, які він вводить у бій", - йдеться у повідомленні.

Українські воїни знищують ворога на Таврійському напрямку

"Дякую за вогонь, що випалює ворога з нашої землі", - додав Тарнавський.

Раніше Тарнавський розповів, що в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ситуація залишається складною, проте контрольованою. За минулу добу ворог завдав 26 авіаційних ударів, 144 удари дронами-камікадзе, а також здійснив 1175 обстрілів.

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