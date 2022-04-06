Масштаб пожежі жахає: з'явилися фото наслідків авіаудару по заводу та нафтобазі на Дніпропетровщині

Масштаб пожежі жахає: з'явилися фото наслідків авіаудару по заводу та нафтобазі на Дніпропетровщині

Рятувальники загасили пожежі.

У ніч проти 6 квітня на Дніпропетровщині російські окупанти нанесли авіаудар по заводу у Новомосковську. У результаті спалахнула пожежа на площі 500 м², загорілися резервуари з мазутом.

У ДСНС показали фото з місця події.

Було зруйновано п'ять ємностей, одна пошкоджена. Станом на ранок пожежу ліквідовано. Постраждалих немає. На місці працювали 46 рятувальників та 11 одиниць спецтехніки.

Ще одне влучання – у Синельниківський район. Ракети вдарили по території нафтової бази. Її знищено. Унаслідок цього також сталася пожежа в екосистемі, яку оперативно ліквідували.

Нагадаємо, Дніпро через географічне розташування перебуває між трьома фронтами: південь Приазов'я, Харківський напрямок і Донбас. Наразі місто - це транзитний хаб, через який проходять евакуйовані. З міста виїхали понад 200 тисяч людей тільки залізницею.

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