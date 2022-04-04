Масштаби руйнувань вражають: Зеленський оглянув міст, що веде з Ірпеня до Києва (відео)

За словами президента, повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за два місяці, обома проїздами – за три-чотири.

Президент України Володимир Зеленський оглянув зруйнований міст через річку Ірпінь на трасі М-06 "Київ – Чоп" поблизу села Стоянка Київської області.

Масштаби руйнувань вражають.

Відео оприлюднив телеканал "Дом".

"Президент оцінив рівень руйнувань інфраструктури та зазначив, що частину мосту через річку Ірпінь відремонтують та відкриють за кілька місяців. За його словами, повноцінний рух одним проїздом мосту можна буде запустити вже за два місяці, обома проїздами – за три-чотири місяці", - йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у понеділок, 4 квітня, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені від російських окупантів населені пункти Буча, Ірпінь та Стоянка, що біля Києва. В цих населених пунктах російські окупанти здійснювали геноцид українців. Вони грабували оселі мирних жителів, а самих людей викрадали, катували, знущалися, вбивали. Населені пункти зазнали значних руйнувань від артилерійських обстрілів та авіударів.

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