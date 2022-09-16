Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі - величезні: у 99% ексгумованих мають ознаки насильницької смерті

В лісосмузі під Ізюмом знайшли 450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті та катувань. Правоохоронці розпочали ексгумацію тіл.
Серед тіл, які були ексгумовані під Ізюмом сьогодні, 99% з ознаками насильницької смерті. На більшості могил навіть не вказані імена. Є лише позначка з номером.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, який відвідав місце трагедії.
"Масштаби скоєних окупантами злочинів в Ізюмі - величезні. Це кривавий жорстокий терор. Буча, Ірпінь, Маріуполь… Ізюм. Це геноцид українського народу. 450 тіл цивільних людей із слідами насильницької смерті та катувань поховали в лісосмузі. Сьогодні правоохоронці розпочали ексгумацію. Подібне складно уявити в XXI столітті, але зараз це ізюмська трагічна реальність", - написав посадовець.
Очільник області розповів, що є декілька тіл із зав'язаними за спиною руками, а одна людина похована з мотузкою на шиї. Вочевидь цих людей катували і стратили. Також серед похованих є діти. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи для вставновлення точних причин смерті.
"На місці працюють близько 200 правоохоронців та експертів. Тіла будуть направлені для судово-медичної експертизи, щоб точно встановити причину смерті. Після встановлення осіб загиблих усі вони будуть поховані з належною пошаною. Кожна смерть буде розслідувана та стане доказом військових злочинів росії в міжнародних судах", - запевнив Синєгубов.
Речник Харківської обласної прокуратури повідомив, що за 16 вересня вдалося провели ексгумацію 41 тіла, з них 17 - українських військових.
Як повідомляли раніше, після звільнення Харківщини від окупантів відкрилися страшні злочини російський військових. У лісі під Ізюмом знайшли 400 могил з закатованими та вбитими мирними мешканцями і військовими.
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