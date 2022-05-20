Масштаби вражають: Гайдай розповів, скільки об’єктів інфраструктури знищили окупанти на Луганщині (фото)

Масштаби вражають: Гайдай розповів, скільки об’єктів інфраструктури знищили окупанти на Луганщині (фото)

Російські окупанти від 24 лютого знищили 348 об’єктів інфраструктури й припинили діяльність 3 408 підприємств Луганщини.

Окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру Луганської області, де щодня фіксують все нові військові злочини РФ. Інфраструктура нині через дії окупантів зруйнована вщент.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 16 будівель закладів вищої освіти, 104 заклади загальної середньої освіти, 49 дитячих садочків, 17 спортивних об’єктів, 15 соціальних закладів, 37 закладів охорони здоров’я та 62 заклади культури, а також 6 адмінбудівель, 7 вокзалів та 35 об’єктів життєзабезпечення.

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Крім того, через агресію РФ на території Луганської області втратили свій бізнес і не мають можливості працювати тисячі фізичних осіб – підприємців. Зупинились 3 408 підприємств, у тому числі 479 промислових.

"Майно більшості з них розташоване в зоні активних бойових дій. Тож, чи вдасться його зберегти та відновити після їх завершення – невідомо", - зауважив Гайдай.

За даними онлайн опитування 191 суб’єкта господарювання, орієнтовна загальна сума прямих збитків (оборотні і необоротні активи) внаслідок російської агресії вже сягнули щонайменше 3,1 млрд гривень.

Нагадаємо, що російські війська обстрілюють Гірське в Луганській області: є жертва та поранені.

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