"Масштабна акція": у Маріуполі окупанти запалили вічний вогонь, окрім загарбників туди ніхто не прийшов (відео)

"Масштабна акція": у Маріуполі окупанти запалили вічний вогонь, окрім загарбників туди ніхто не прийшов (відео)

9 Травня у Маріуполі російські окупанти влаштували так зване свято, але ніхто з місцевих не прийшов на акцію.

Російські загарбники 9 Травня влаштували так зване свято у блокадному Маріуполі, запаливши вічний вогонь.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Однак на "масштабну акцію", окрім власне окупантів та колаборантів, так ніхто і не прийшов.

"Вічний вогонь з самої Москви – на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдине кого немає – маріупольців. Щось якось зі святом пішло не так. Тому, що Маріуполь - це Україна, а не московія!", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, Путін на параді не оголосив мобілізацію і назвав війну "попереджувальною відсічю агресії" НАТО.

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