Масштабна атака: в ISW зробили тривожний прогноз щодо нового потенційного обстрілу РФ

Російські окупаційні війська найближчим часом, швидше за все, зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України.

Про це попередили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Вони нагадали, що 22 листопада міністр оборони України Олексій Резніков оприлюднив дані про те, що російські військові мають лише 119 ракет "Іскандер", що становить 13% від початкового арсеналу станом на лютий 2022 року.

Опублікована статистика дає можливість зробити висновок, що російські війська значно виснажили інші ключові системи високоточної зброї й суттєво вичерпали запаси таких ракет, як "Онікс", С-300, Х-101, Х-35 і Х-47М2 "Кинжал".

Втім, попри це, в ISW допускають, що армія РФ зможе найближчим часом знову атакувати українську критичну інфраструктуру.

"Російські військові суттєво виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, швидше за все, найближчим часом зможуть масштабно атакувати критично важливу інфраструктуру України... Проте виснаження арсеналу високоточних ракет російської армії, швидше за все, не дозволить їй завдавати ракетні удари у високих темпах. ISW продовжує оцінювати, що російським військовим не вдасться досягти своєї мети принизити волю України, воюючи шляхом скоординованої кампанії проти української інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ISW вказали, що у російських армійців спостерігаються проблеми з поповненням арсеналу систем високоточної зброї. Так, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія має проблеми з постачанням іранських ракет до РФ і їм не вистачає необхідних компонентів, вироблених за кордоном, для забезпечення виробництва необхідної кількості ракет.

В ISW припускають, що для компенсування цього, РФ " суттєво навантажила наявні можливості своєї військової промисловості у виробництві цих ракет". За даними Резнікова, від лютого країна-терористка виготовила 120 ракет "Калібр" і Х-101 і 360 ракет Х-35.

Нагадаємо, у ВООЗ попередили, що через постійні масовані обстріли Росії "цієї зими йтиметься про виживання", адже життя мільйонів громадян України під час цьогорічних холодів опиниться під загрозою.

Раніше речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що вивезені з Білорусі ракети С-300 армія Росії може використати для посилення обстрілів прифронтових територій України.

За словами Ігната, нові удари РФ можна очікувати будь-коли, адже росіяни намагаються залишити українців у блекауті, щоб схилити керівництво до переговорів і тимчасового так званого перемир'я, аби використати час для перегрупування і нового нападу.

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