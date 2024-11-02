Масштабна атака ворожих дронів залишила без світла тисячі людей на Київщині: подробиці

Майже 2 тисячі абонентів без світла через атаку дронів на Київщині.

Внаслідок російської атаки безпілотниками на Київську область 2 листопада пошкоджено лінії електропередач, через що близько двох тисяч людей залишились без електропостачання.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

За його словами, атака дронами на Київщину тривала понад 8 годин. В результаті обстрілу 1860 абонентів в одному з населених пунктів області залишились без світла через пошкодження ліній електропередач.

Крім того, в чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартиру в багатоповерховому будинку та дві господарчі споруди – вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

Внаслідок атаки постраждала 82-річна жінка, яка отримала уламкове поранення голови через падіння частин БПЛА. Її доправили до лікарні з гіпертонічним кризом, стан задовільний.

Також через падіння уламків збитих дронів у приватному господарстві згорів комбайн.

Наразі в області працюють сили ППО, є збиті цілі. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, вночі проти 2 листопада російська армія завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 71 БпЛА "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Станом на ранок сили ППО знищили 39 дронів у різних областях України, 21 безпілотник локаційно втрачено, а п'ять дронів повернулися до Російської Федерації.

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