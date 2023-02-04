Масштабна аварія в Одесі: до міста терміново їдуть міністр енергетики та голова "Укренерго"

В ОВА наголосили, що поки рано давати прогнози щодо ремонту енергооб'єкта та відновлення послуги.

Через масштабну аварію на підстанції без світла пів мільйона жителів Одеського району та Одеси. Ситуація надзвичайно серйозна, до міста їдуть міністр енергетики Герман Галущенко та голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.

Посадовець зауважив, що провів розмову з прем’єр-міністром України та керівництвом Офісу президента щодо ліквідації наслідків аварії.

"За нашим проханням до Одеси терміново були відряджені Міністр енергетики та голова «Укренерго». Разом з ними вже провів термінове засідання оперативного штабу з ліквідації аварії та подачі електроенергії до споживачів. Задіяні усі служби та засоби. Пошкодження комплексні та дуже важкі, тож зараз давати якість прогнози щодо завершення ремонту поки зарано. Теплопостачання, водовідведення та водопостачання працюють в штатному режимі", - йдеться у його дописі.

За словами Марченка, перші генератори прибудуть до міста ввечері 4 лютого.

"За проханням військової адміністрації та сприяння керівництва держави, до Одещини впродовж доби буде доставлена певна кількість генераторів, які є в наявності не тільки у Міністерства енергетики, а й в ДСНС, та будуть задіяні для підключення критичної інфраструктури. Перші генератори чекаємо вже сьогодні ввечері", - додав посадовець.

Одеса без світла через аварію на підстанції

Місто Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Причина - на підстанції сталася друга за останню добу масштабна аварія. Через відсутність світла припинили курсувати трамваї та тролейбуси. А а Одесі запровадили аварійні відключення.

Через відсутність світла в Одесі прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду, на якому обговорили ситуацію у місті. Він доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики. За його словами, ситуація складна, швидко відновити енергоживлення, зокрема критичної інфраструктури – неможливо.

Одеса знеструмлена через пошкодження енергооб'єктів

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