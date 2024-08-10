Масштабна "бавовна" в Росії: палає на Ростовщині та Бєлгородщині (фото)

Мережею ширяться фото і відео масштабної пожежі поблизу селища Персіанівка Ростовської області Росії.

Місцеві мешканці на відео говорять про "приліт" ракети. Кажуть, спочатку був вибух.

Відомо, що неподалік розташована військова частина. Також повідомляється про пожежу у Шебекіно-Шемякіно Бєлгородської області.

Пожежа в Росії / Фото з Мережі

Пожежа в Росії / Фото з Мережі

Пожежа в Росії / Фото з Мережі

Пожежа в Росії / Фото з Мережі

Нагадаємо, російська пропаганда похвалилася відео, на якому окупанти завдають удару ракетою 9М723 ОТРК "Іскандер" по диверсійній групі в Курській області. Це свідчить про те, що у росіян – паніка на всіх рівнях через події в області.

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