Масштабна "битва за Донбас" ще не почалася через панічні настрої окупантів — очільник ОВА

Масштабна "битва за Донбас" ще не почалася через панічні настрої окупантів — очільник ОВА

Ворожі війська наразі перегрупуються і накопичують сили.

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що "битва за Донбас" ще не почалася частково через панічні настрої окупантів.

Про це Кириленко розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Є фактори, які тримають ворога на вимушеній паузі. Це погодні умови, певна неузгодженість дій та відверто панічні настрої. Настрій та бойовий дух навіть регулярних збройних сил РФ далеко не на належному рівні", — каже очільник ОВА.

За його словами, втрати у росіян надзвичайно великі, навіть для такої великої армії.

"Вони спілкуються між собою та розуміють, як скінчився їхній "бліц-криг" із планами захопити столицю за кілька днів, і які насправді у них втрати – вони дуже-дуже значні, навіть для такої великої армії, як у Російської Федерації", — зазначає Кириленко.

Голова Донецької ОВА каже, що ворожі війська наразі перегрупуються і накопичують сили.

"Вони збирають сили. Ми бачимо, що вони перегруповані і готові до одночасних масованих атак із застосуванням всіх своїх підрозділів, які зав'язані на цьому напрямку. Їх там багато", — пояснює він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Донбас став наразі центром ескалації, а події там вплинуть на хід цієї війни.

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