Масштабна громадянська війна: Подоляк спрогнозував недалеке майбутнє Росії

У самій Росії все частіше починають боятися, що саме Збройні сили України будуть переформатовувати їхню країну. Там все частіше звучать заяви від пропагандистів, що українські солдати мало не Ростов і Бєлгород братимуть.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що ЗСУ не переходитиме межі 1991 року, бо Україні це не потрібно.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю УНІАН, відповідаючи на запитання, чи це якась ІПСО (інформаційно-психологічна операція – ред.) для залякування російського народу, чи це дійсно реальний страх. Радник голови ОП виокремив три складових цього питання.

"Перше - вони намагаються зараз намацати щось, що дозволило б ремобілізувати суспільні настрої. Підсвідомо в Росії розуміють головне - вони напали на Україну і програють війну. Це суттєво їх деморалізує, росіяни перебувають у панічному, занепадницькому настрої. І зараз російська пропаганда намагається намацати щось, що мало б ремобілізувати населення. Це неможливо.

Друге, це наша офіційна позиція, про неї неодноразово говорили. Ми, безумовно, не будемо переходити межі 1991 року, нам це не потрібно. Нам потрібно якнайшвидше фіналізувати цю війну на кордоні 91-го року і закінчити. Нам є, що робити далі – відновлювати свою країну, економіку, інфраструктуру і, власне, соціальні відносини.

І є третій, дуже важливий фактор. А з чого Росія взагалі вирішила, що, починаючи таку масштабну війну в Європі, вона сидітиме у себе в барах на Тверській, попиватиме каву і не отримуватиме жодного повернення? Звичайно, ні! За такої інтенсивності війни назад усе повертається. Усі невстановлені безпілотники, що постійно літають над територією РФ, зростаюча кількість ексцесів на інфраструктурних об'єктах, фортифікаційні споруди, що будуються скрізь, навіть далеко від кордону з Україною, – це прямі наслідки масштабної війни, і вони наростатимуть. І в якийсь момент в РФ виникне внутрішній серйозний збройний конфлікт", - зазначив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента спрогнозував, що на Росію на чекає масштабна громадянська війна. На його думку, не всі з тієї орди мобілізованих будуть знищені в Україні, але всі, хто повернеться до Росії зі зброєю в руках будуть надзвичайно розлючені. Насамперед на місцеву владу - це вони їх мобілізовували, погрожували, репресували.

"І ці люди зі зброєю повернулися - вони вже програли, і вони приречені, у них не буде стримувальних факторів. Відповідно, вони матимуть право на силове придушення місцевих органів влади. Ось що відбуватиметься в Росії - масштабна громадянська внутрішня війна. До якої Україна не матиме жодного відношення", - підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Михайло Подоляк розповів, що відбуватиметься в Росії, якщо елітам вдасться привести до влади заміну Путіну.

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