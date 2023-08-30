Масштабна нічна "бавовна" в Росії: де пролунали вибухи і що знищено

В РФ кажуть про атаку безпілотниками, проте звідки вони летіли - невідомо.

В Росію вночі 30 серпня завітала “бавовна”. Вибухи там були відразу шість областей. Є потужні влучення.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Як стало відомо, ніч в Росії пройшла неспокійно - там зафіксовані вибухи в різних частинах країни-агресорки. Безпілотники атакували Підмосков’я, Псковську область - там після влучення ударних дронів в аеропорту сталася пожежа в декількох транспортних літаках Іл-76.

Крім того, “бавовна” була у Брянській, Рязанській, Орловській областях. В Калузькій області сталося влучення в резервуар для нафтопродуктів у Дзержинському районі.

Водночас російські засоби масової пропаганди повідомляють, що після вибухів аеропорт Пскова не обслуговуватиме цивільні рейси 30 серпня.

Нагадаємо, що станом на 30 серпня 2023 року ЗСУ знищили 262 410 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 570 військових.

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