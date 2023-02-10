Масштабна повітряна тривога: можливий пуск до 100 ракет - Міноборони

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. В кількох регіонах пролунали вибухи

Сьогодні, 10 лютого, росіяни здійснили масштабну ракетну атаку по всій території України.

"Сьогодні можливий пуск до 100 ракет. Цілі у росіян залишаються незмінними - енергетична інфраструктура", - повідомили нам джерела в Міноборони України.

Своєю чергою, в командуванні Повітряних сил кажуть, що чекають на офіційну інформацію.

Зазначимо, що у п'ятницю, 10 лютого, на Київщині та в Києві під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Зокрема, в області повідомили про роботу ППО.

Згодом вибухи пролунали у Харкові.

Також відомо, що російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.