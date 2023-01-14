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Масштабна повітряна тривога в Україні: є загроза ракетного удару

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Масштабна повітряна тривога в Україні: є загроза ракетного удару

Фото: ТСН.ua

За словами Арестовича, ракетна атака - масштабна.

В Україні оголошена масштабна повітряна тривога. В Офісі президента закликали не ігнорувати тривогу через загрозу ракетного удару Росії.

Про це у Telegram написав заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Про ракетну небезпеку також повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він просить пройти в укриття до закінчення тривоги.

"Жителі Львівщини, є загроза ракетного удару. Обов‘язково перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило «двох стін». Щойно загроза мине, повідомлю. Не ігноруйте сповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у його дописі. 

Нагадаємо, в усіх областях оголошена повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив, що перші російські ракети уже у повітряному просторі України. 

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Дата публікації
Перегляди
5929
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