Масштабна російська компанія по вербуванню українських підлітків зірвана: СБУ діє на випередження – експерт

Служба безпеки України. / © twitter/СБУ

Реклама

СБУ зірвала масштабну компанію російських спецслужб по вербуванню українських підлітків для терактів і підпалів. Служба продовжує системну роботу і діє на випередження.

Про це пише політолог, екс-нардеп Олександр Черненко.

На думку політолога, одне з головних завдань української спецслужби – попереджувати такі злочини.

Реклама

“На це направлена інформаційна кампанія “Спали ФСБшника”, яка діє ще з грудня. Тоді Служба запустила чат-бот і ті підлітки, які вчасно звернулись до СБУ, не зламали собі життя. Крім того, саме завдяки цьому проекту було врятовано тисячі людей, які могли стати жертвами терактів та військову техніку на сотні мільйонів доларів”, - констатує експерт.

Черненко акцентує, що масштабний етап цієї роботи можна було бачити цього тижня.

“СБУ провела загальноукраїнський онлайн-урок для школярів у межах інформаційної кампанії “Спали ФСБшника”. Мова йде про продовження глобальної і системної компанію по всій Україні, яка працює і дає результат. Уроки в усіх школах – один з етапів цієї кампанії. Також СБУ постійно ловить молодих диверсантів. На сьогодні вже затримали понад 600 осіб, які за завданням Росії займалися підпалами, диверсіями й терактами. Варто сказати, що відповідальності не уник жоден палій авто”, - пише екс-нардеп.

“Крім того, що підрозділи Служби воюють на фронті, в тилу значні результати у боротьбі з росіянами демонструє контррозвідка СБУ – одна з ключових ланок у структурі Малюка. І важливо, що в даному випадку, мова йде саме про роботу на випередження. росія зробила величезну ставку на вербування української молоді та підлітків. На це витратили сотні мільйонів і зусилля тисячі “спеців”. Підлітки були визначені, як найбільш вразлива категорія, яка легко підпадає під чужий вплив та не може тверезо оцінити наслідки своїх дій. Їх масове вербування мало стати одним з ключових факторів внутрішньої дестабілізації в нашій країні. Ставка не зіграла. Точніше їй не дала зіграти у Службі Безпеки”, - резюмує політолог.

Реклама

Нагадаємо, Служба безпеки України за сприяння головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом російської ФСБ.