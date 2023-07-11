Масштабні прильоти по окупантах: російські "волонтери" поскаржилися на удари ЗСУ під Маріуполем

За їхніми словами, інцидент трапився тижні зо три тому, проте ніде в пропагандистських російських ЗМІ про це не було згадки.

У селищі Ялта під Маріуполем практично повторилася історія з макіївським ПТУ 1 січня цього року, коли внаслідок удару загинули сотні російських окупантів.

Про це розповіли російські "волонтери" Роман та Маргарита Кривцови з Курська в інтерв'ю, на яке звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

"Волонтери" Роман та Маргарита Кривцови з Курська / Фото: скриншот з відео

"Цього разу українські ракети прилетіли до Ялти Донецької області (не плутати з кримською Ялтою) і влучили в готелів, де жили окупанти. Було дуже багато жертв, але цей випадок російська влада приховала", – зазначив Казанський.

Так звані "волонтери" розповіли, що інцидент трапився тижні зо три тому, проте ніде в пропагандистських російських ЗМІ про це не було згадки.

"Прилетіло по базах, де тренувалися наші якісь спецвійська. Були два "прильоти". Але я був там. Дуже багато жертв", – говорить так званий "волонтер".

Росіяни визнають, що місцеві на окупованих територіях їх ненавидять

Крім того, так звані "волонтери" з Курська поскаржилися, що на окупованих територіях 70% місцевих жителів підримують Україну, а Росію ненавидять та здають ЗСУ місця дислокації російських військових.

"Запорізька, Херсонська області – відсотків 70 проти нашого "руского міра", вони проти нас. Багато інформації (про розташування окупантів. – Ред.) зливають місцеві. Навіть у Запорізькій області ти можеш заправитися на третій заправці. На двох перших тебе посилають до Путіна", – каже росіянин з Курська.

Він зазначає, що проукраїнськи налаштованих місцевих мешканців окупованих територій росіянам треба "боятися так само, як і ЗСУ.

"Ми стараємося туди заїхати рано-вранці, щоб за світлового дня все об'їхати. Адже ночувати дуже небезпечно, можна не проснутися", – згадує про дії українських партизанів так званий "волонтер".

Нагадаємо, що у вівторок, 11 липня, у трьох окупованих містах на півдні України пролунали сильні вибухи. Йдеться про Бердянськ, Скадовськ та Токмак.

За попередньою інформацією, у Бердянську загинув російський генерал Олег Цоков.

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