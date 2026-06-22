Ракетний удар по Воронежу

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Росіяни з Воронежа повідомляють про українську атаку на місто. У соціальних мережах вони вже поширюють десятки фото та відео «прильотів» по Воронежу. Зокрема, станом на зараз відомо, що «прилетіло» в авіаремонтний завод у Воронежі.

ТСН.ua зібрали наслідки атаки на Воронеж з фото та відео.

Атака на Воронеж 22 червня: куди прилетіли ракети

Наразі Україна не підтверджувала атаки на Воронеж. За повідомленням губернатора міста Гусєва, у Воронежі було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Після цього відбулися гучні вибухи.

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За попередніми даними, в авіаремонтний завод у Воронежі могли прилетіти ракети Storm Shadow.

Українські моніторингові канали повідомляють, що внаслідок ракетного удару по Воронежу було атаковано Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка», що перебуває під санкціями багатьох країн.

На заводі виготовляли Панцирі, деталі до ракет «Іскандер-К» та «Х-101». Зокрема, цей російський виробник спеціалізується на дискретних напівпровідниках, інтегральних схемах і силових модулях, фігурує у виробничих ланцюгах низки ракетних і зенітних систем РФ

За наявними даними, підприємство залучене до кооперації з випуску крилатих ракет «Х-101». Також компанія постачає напівпровідникові матриці 1НТ.251.2311 для елементів бортової обчислювальної системи «Заря-61М», яка входить до складу крилатої ракети 9М727 комплексу «Іскандер-К».

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Крім усього, повітряна загроза триває в Алабузі та Саратові, там також ракетна небезпека.

Росіяни «штурмують» Керченський міст

Нагадаємо, внаслідок української атаки безпілотників у Керчі спалахнула нафтобаза, а в Керченській протоці та Краснодарському краї під удар потрапили три автомобільні пороми та нафтовий термінал у селищі Чушка.

Через це роботу Керченської поромної переправи, якою постачали пальне та військові вантажі, тимчасово зупинили. Також було пошкоджено об’єкти енергосистеми півострова, що спричинило перебої з електроенергією.

Рух Кримським мостом тимчасово перекривали, через що на виїзд з півострова в Керчі утворилася двотисячна черга з понад 700 автомобілів. Оскільки великовантажний транспорт на міст не пускають, водіям радять їхати альтернативним сухопутним маршрутом.

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Проте цей шлях також фактично перерізаний через регулярні атаки на мости й вантажівки. На тлі ускладнення логістики місцеві жителі зазначають, що російські військові вже евакуюють свої сім’ї, а колаборанти шукають житло в Росії.

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