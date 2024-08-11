Масштабні відключення світла відбулися у десяти областях України: названа причина

Світла немає через обстріли з боку РФ.

Внаслідок ворожих обстрілів понад 21 тисяча абонентів у десяти областях України залишилися без електроенергії. Найбільше постраждали Донецька, Херсонська та Харківська області.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго

У Донецькій області знеструмлено 18,2 тисячі абонентів у 10 населених пунктах, але на ранок частину споживачів уже вдалося заживити. Загалом без світла залишаються 140 населених пунктів, де проживає 81,9 тисячі абонентів.

У Херсонській області без електропостачання залишаються понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах, включно з понад 12 тисячами абонентів у Херсоні.

У Харківській області через обстріли без світла залишилися 38,4 тисячі абонентів у 103 населених пунктах, з них частину вже заживлено. В інших областях також зафіксовано відключення: у Дніпропетровській області без світла залишилися 404 споживачі, у Київській — 1,1 тисячі абонентів, у Запорізькій — 3,7 тисячі споживачів, на Одещині — 1,6 тисячі абонентів. У Чернігівській області через бойові дії без світла залишаються 2,9 тисячі абонентів у 30 населених пунктах. У Сумській області без світла залишилося 6,8 тисячі споживачів у 8 населених пунктах.

Нагадаємо, експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що з початком опалювального сезону очікується повернення обмежень на використання електроенергії та відключень світла через зростання споживання на третину.

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