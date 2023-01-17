"Масштабні заходи": експерт виділив три напрямки, де може відбутися ймовірний наступ РФ

За словами експерта, ворог попривсе намагатиметьчя вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей, а також захопити Запоріжжя.

Кадрові перестановки у російській армії можуть свідчити про те, що Кремль задумав якісь нові масштабні дії на фронті.

Таку думку висловив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю Оbozrevatel.

Експерт певен, що 150 тис. "мобіків", які вже закінчують підготовку на різних полігонах та в навчальних центрах, обов'язково залучать до бойових дій в Україні. Питання в тому, де саме РФ зосередить свої сили.

Перший напрямок

За словами Селезньова, окупанти найімовірніше намагатимуться вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Другий напрямок

Якщо теоретично припустити, що РФ все ж вдасться захопити всю територію Донеччини і Луганщини, то після цього окупанти можуть спрямувати свої сили на повне захоплення Запорізької області, припускає експерт.

"Другий напрямок повідомив (заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. – Ред.) генерал Громов – про те, що якщо армія РФ вийде на адмінкордони цих областей, то, ймовірно, далі вона може рушити на територію Запорізької області і вийти на її адміністративні кордони, реалізуючи цей план Путіна щодо створення квазідержавного утворення "Новоросія". Це важливо для нього, щоб забезпечити "новопридбані" території в межах цих областей України", – зазначив Селезньов.

Третій напрямок

Третій напрямок – це спроба знову штурмувати Київ. Але якими ресурсами та силами РФ зможе організувати новий напад на українську столицю, щоб хоч якийсь результат для себе, Селезньов не береться казати.

"Бо той самий Суровікін одного разу вже намагався реалізувати цю історію, але чим це закінчилося, ми бачили в березні минулого року, коли російська армія була змушена тікати з-під Києва, не досягнувши жодних результатів, – підсумував експерт.

Що відомо про ймовірний наступ РФ

Раніше президент Володимир Зеленський попередив, що окупанти можуть кинути всі свої сили для спроби нового наступу.

На думку військового експерта Олександра Мусієнка Росія може готувати одночасний наступ у декількох напрямках. Зокрема – зі сходу та півночі України.

Екскомандир полку "Азов" Максим Жорін попереджав, що 2023 року росіяни можуть піти в новий наступ і розглядають для цього три сценарії.

Військовий експерт Павло Нарожний звернув увагу, що росіяни з Курська можуть атакувати Сумську область.

За словами військового експерта Олега Жданова, найбільш вірогідно, що росіяни продовжать кидати всі сили для захоплення Донецької області.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун назвав чотири напрямки, де можуть наступати росіяни, та припустив, що напад може відбутися на всіх чотирьох напрямках одночасно.

Своєю чергою в українській розвідці визнали, що Росія має кілька сценаріїв нового нападу, але наголосили: більшість поширеної інформації у Мережі – неправдива.