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Масштабний обмін: з російського полону звільнили 144 українських захисників, більшість — оборонці “Азовсталі”

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Масштабний обмін: з російського полону звільнили 144 українських захисників, більшість — оборонці “Азовсталі”

Скриншот з відео

У середу, 29 червня, в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про найбільший від початку повномасштабного російського вторгнення обмін полоненими.

Під час масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов”, - йдеться у повідомленні.

Загалом з російського полону звільнено:

  • 59 бійців Національної гвардії;
  • 30 – Військово-морських сил;
  • 28 – Збройних сил України;
  • 17 – Державної прикордонної служби України;
  • 9 – Територіальної оборони;
  • 1 – Національної поліції України.

Серед військовослужбовців, які повернулися додому - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - зауважили в ГУР Міноборони.

"Це велика та складна робота. Ми повернемо всіх наших людей", - прокоментував проведений обмін голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, українська сторона постійно веде перемовини з російською стороною щодо обміну полоненими. Це стосується також і іноземних добровольців, які потрапили у полон до окупантів.

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