Масштабний обмін: з російського полону звільнили 144 українських захисників, більшість — оборонці “Азовсталі”

У середу, 29 червня, в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили про найбільший від початку повномасштабного російського вторгнення обмін полоненими.

Під час масштабного обміну з полону визволено 144 захисники України.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління розвідки.

“Проведено черговий обмін полоненими, завдяки якому додому повернулись 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених – 95 оборонців "Азовсталі". Серед них – 43 військовослужбовці полку "Азов”, - йдеться у повідомленні.

Загалом з російського полону звільнено:

59 бійців Національної гвардії;

бійців Національної гвардії; 30 – Військово-морських сил;

– Військово-морських сил; 28 – Збройних сил України;

– Збройних сил України; 17 – Державної прикордонної служби України;

– Державної прикордонної служби України; 9 – Територіальної оборони;

– Територіальної оборони; 1 – Національної поліції України.

Серед військовослужбовців, які повернулися додому - 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19.

Також читайте В Росії заявили, що нібито більше не проводитимуть обмін військовополоненими

"Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу", - зауважили в ГУР Міноборони.

"Це велика та складна робота. Ми повернемо всіх наших людей", - прокоментував проведений обмін голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, українська сторона постійно веде перемовини з російською стороною щодо обміну полоненими. Це стосується також і іноземних добровольців, які потрапили у полон до окупантів.

Читайте також: