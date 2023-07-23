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Масштабний ракетний удар по Одесі: у Повітряних силах розповіли, що та звідки запускали окупанти

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Масштабний ракетний удар по Одесі: у Повітряних силах розповіли, що та звідки запускали окупанти

Масштабний ракетний удар по Одесі 23 липня. / Фото: Associated Press

Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку Росії.

У ніч проти 23 липня російські окупаційні війська випустили по Одесі та області 19 ракет різних типів. Повітряні сили знищили дев’ять ворожих цілей.  

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил.

Росія застосувала такі типи ракет:

  • 5 крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" (Крим);
  • 3 крилаті ракети повітряного базування Х-22 – пуски здійснювались з літаків Ту-22МЗ (акваторія Чорного моря);
  • 4 крилаті ракети морського базування "Калібр" – імовірно, з підводного човна (акваторія Чорного моря);
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" (Крим);
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" (Крим).

У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил знищено дев’ять повітряних цілей:

  • 4 крилаті ракети морського базування "Калібр";
  • 5 крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К".

У Повітряних силах також зазначили, що за поточну та минулу добу авіація ЗСУ завдала понад 15 авіаційних ударів по об’єктах, місцях зосередження техніки та особового складу російських окупантів.

Нагадаємо, у ніч проти 23 липня Одеса пережила найпотужнішу ракетну атаку Росії. ТСН.ua. зібрав все, що відомо про постраждалих і руйнування (фото, відео).

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Дата публікації
Перегляди
2096
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