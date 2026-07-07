Масштабний блекаут на окупованому півдні: Крим і Херсонщина знеструмлені – що відомо

Вибухи в Криму (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Окуповані райони Херсонської області та Крим залишилися без світла.

Про це повідомили призначений Росією гауляйтер окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо та російське видання в Криму “Крыминформ”.

Сальдо заявив про повне знеструмлення окупованих районів Херсонської області та звинуватив ЗСУ в атаці на енергетичну інфраструктуру.

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У Криму без електропостачання, за повідомленнями російських медіа, залишаються майже всі великі міста. Йдеться про Сімферополь, Керч, Феодосію, Армянськ, Джанкой та Євпаторію.

Водночас про знеструмлення Севастополя наразі не повідомляють.

Причиною відключень у Криму окупаційна влада також називає атаку українських безпілотників.

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Нагадаємо, раніше система NASA FIRMS зафіксувала пожежі в кількох районах тимчасово окупованого Криму.

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За цими даними, займання були помічені в районах підстанцій “Саки” та “Західно-Кримська”, поблизу залізничної станції, а також біля позиції комплексу С-400.

Крім того, повідомлялося про пожежу в акваторії на північ від Керчі та на АЗС у тимчасово окупованому Мелітополі. Офіційних коментарів окупаційної влади щодо цих інцидентів не було.

Також після нічної атаки по енергетичних об’єктах у тимчасово окупованому Севастополі повністю зникло світло. Окупаційна влада підтвердила ураження енергетичної інфраструктури.

Місцеві жителі повідомляли про вибухи також у Сімферополі, Керчі, Алушті та Бахчисараї. Після цього в Криму запровадили аварійні відключення електроенергії.

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На тлі проблем зі світлом окупований Крим також стикається з труднощами у постачанні пального. Попри заяви Кремля про нібито налагодження логістики, Росія досі не використовує Кримський міст для масштабного перевезення паливних ешелонів.

За словами експертів, після спецоперації СБУ російська сторона суттєво обмежила рух великих залізничних ешелонів через Кримський міст.

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