Війна далеко за межами України: що відомо про новий наступ РФ і криваві плани Путіна

Путін планує війну з Європою / © ТСН

За даними розвідки, Росія готується до масштабного наступу восени, а її союзники надають значну підтримку у війні.

Експерти зазначають, що попри свої загарбницькі плани щодо України, Кремль прагне послабити Європу, використовуючи гібридну війну, і нарощує шпигунську діяльність біля кордонів НАТО.

Тим часом європейські країни посилюють свою оборону.

Детальніше — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Настрої в середині РФ і нова загроза для України

За даними голови ГУР МО України Кирила Буданова, в найближчому оточенні Путіна значно зросла кількість тих, хто виступає за припинення війни з Україною. Серед них навіть ті, хто не підтримував її від самого початку, як, наприклад, Дмитро Козак.

Як наголосив очільник ГУР, у Кремлі зараз існують дві полярні позиції: одні за продовження війни, інші — за її зупинення.

Керівник ГУР МО України Кирило Буданов / © скриншот з інтерв’ю YouTube-каналу RAMINA

Він наголосив, що також розділилися думки й серед російського бізнесу: частина наживається на війні, інша — ні.

Водночас очільник української розвідки назвав нову загрозу для України — оголошення мобілізації у РФ.

«2022 року РФ провела часткову мобілізацію. Теж факт, усі це про це знають. Після цього вона робила все можливе, скільки б для неї це не коштувало, для того, щоб мобілізацію не проводити… Чи може РФ провести нову мобілізацію? Може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для РФ, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує», — розповів керівник ГУР.

За його словами, внаслідок мобілізації окупанти можуть значно наростити кількість своїх солдатів і «просто кидати їх ще більше на м’ясо, ніж вони роблять зараз».

Терміни закінчення війни в Україні та наступу на фронті

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов вважає, що війна може закінчитися до кінця 2025 року, проте для цього треба посилити тиск на Росію, збільшити військову та економічну допомогу Україні, а також вести ефективні переговори. Важливою є здатність українських сил безпеки стримувати ворога.

«Може війна закінчитися цього року? Може. Але для цього мають співпасти багато факторів: посилення тиску на державу-агресорку, зростання оборонної, економічної та іншої допомоги Україні, жорсткіша санкційна політика партнерів. Безумовно, ключову роль відіграє здатність українських Сил безпеки та оборони стримувати ворога, дипломатії — вести переговори, а суспільства — тримати оборону», — наголошує представник української розвідки.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов / © скриншот з відео

Водночас Юсов зазначив, що наступ на фронті буде тривати, допоки не відбудуться реальні переговори щодо припинення війни.

За його словами, до перемовин окупанти намагатимуться продемонструвати свій контроль над значною частиною українських територій.

«Ця історія про прапороносців, яких відправляють лише з однією метою — забігти вглиб населеного пункту і навіть не захопити його, а просто поставити прапор, сфотографувати. У принципі, на цьому їхня місія закінчується», — зазначив представник ГУР.

Союзники Росії у війні проти України

Головним союзником Росії у війні проти України є Північна Корея, розповів керівник української розвідки Кирило Буданов.

За його словами, щонайменше 40% усіх боєприпасів, які використовує РФ, виробляються у КНДР. Очільник ГУР наголосив, що цей обсяг колосальний.

Буданов також зазначив, що росіяни максимально наростили власне виробництво озброєння і зараз покривають близько 60% своїх потреб у боєприпасах.

Він підкреслив, що КНДР не збирається припиняти цю «підтримку», оскільки їй це вигідно. Північна Корея постачає Росії власні ракети, але не бере участі у їх виробництві.

Що стосується можливого відправлення північнокорейських солдатів на війну, Буданов заявив, що КНДР не буде значно збільшувати своє угруповання, але продовжить підтримувати його на поточному рівні.

Крім того, за його словами, Іран зараз постачає Росії більше компоненти для виробництва боєприпасів, як-от нітроцелюлоза та готові порохи.

Імперіалістичні плани Путіна

У травні цього року іноземні медіа писали про загрозу для Європи з боку Росії. За даними іноземної розвідки, Росія нарощувала війська на північному напрямку. Йшлося про 500–600 тисяч військових.

Тоді, за повідомленнями ЗМІ, ймовірними цілями буди такі країни, як: Норвегія, Швеція, Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва.

Влітку депутат бундестагу Родеріх Кізеветтер попереджав, що Росія може розпочати війну проти НАТО вже в найближчі два роки. Він вважає, що Україна була лише першим кроком у планах Кремля.

Кізеветтер припускає, що ймовірні сценарії атаки включають напад на Естонію, Молдову, а також використання території між Калінінградом і Білоруссю. На його думку, Путін не стане чекати, поки Європа зміцнить свою оборону, оскільки він бачить її слабкі місця.

Неодноразово про загрозу з боку Росії попереджав і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За його словами, Росія веде проти Заходу гібридну війну, дестабілізуючи ситуацію в багатьох країнах. Він наголосив, що «ми вже перебуваємо в конфлікті з Росією».

Політик вважає, що цивілізованому світу доведеться боротися з путінським режимом ще багато років.

Окрім того, Росія протягом останніх двох років веде будівництво нової шпигунської станції в Калінінградській області, що межує з країнами НАТО, пише News Week.

Згідно з аналізом супутникових знімків, цей об’єкт, який майже завершений, є круговою антеною для радіорозвідки та зв’язку. Експерти вважають, що станція може використовуватися для перехоплення радіозв’язку НАТО та тріангуляції позицій.

Водночас начальник штабу французької армії генерал Тьєррі Буркгард заявляв, що головним супротивником Росії у Європі буде Франція.

Генерал Буркгард заявив, що Росія веде проти Заходу гібридну війну, використовуючи дезінформацію, кібератаки та дії в космосі й на морі.

Він назвав РФ мілітаризованою тоталітарною державою і попередив, що до 2030 року вона становитиме реальну загрозу для Європи та Франції. За його словами, мета Путіна — послаблення Європи та розпад НАТО, адже «війна вже присутня в Європі».

Своєю чергою про загрозу з боку Росії для Європи йшлося у «Національному стратегічному огляді–2025» для Франції.

Згодом про розширення європейських оборонних заводів писало видання Financial Times.

Там зазначили, що після початку повномасштабного вторгнення Росії до України європейські оборонні підприємства почали масштабне будівництво.

Плани ворога на осінь 2025 року

Керівник ГУР Кирило Буданов в інтервʼю програмі «Хід Тузова» на Апостроф TV зазначив, що Росія не зупиняє своїх наступальних дій на осінь і після перегрупування вже ввела в бій основні сили.

«Вони не зупиняються, вони продовжують свої наступальні дії. Нещодавно пройшло перегрупування основних сил. Загалом, передові підрозділи, які були перегруповані, вже вступили в бойові дії», — наголосив начальник ГУР МО.

Він також додав, що хоча російські війська виснажені після 12 років війни, такого бойового досвіду, як в української та російської армій, зараз не має ніхто у світі.

Війна в Україні / © Associated Press

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), Кремль готується до масштабного наступу восени 2025 року. Аналітики вважають, що саміт на Алясці 15 серпня російський диктатор Володимир Путін використав для затягування часу та створення вигідних умов для подальшої ескалації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ має намір перекинути значні сили: близько 15 тисяч військових на Запорізький напрямок, 7 тисяч — до Покровська та ще 5 тисяч — до району Новопавлівки.

Заступник керівника ГУР Вадим Скибицький додав, що початкові плани окупантів щодо захоплення Куп’янська, Часового Яру, Торецька та Покровська до кінця літа відкладені до кінця року.

Водночас речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в етері телемарафону повідомив, що на Покровському напрямку зросла кількість штурмів.

Бєльський вважає, що окупанти восени спробують захопити Покровськ, Мирноград і Добропілля.

