Математика війни: чому перехоплювати “Шахеди” — не найкраще рішення

БпЛА "Shahed". / © iStock

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Використання дронів-перехоплювачів проти ударних “Шахедів” є неефективним та надто дорогим способом захисту.

Про це в коментарі “Дзеркалу тижня” заявив військовий експерт Юрій Касьянов, зазначивши, що співвідношення витрат та результатів у цьому випадку не на користь України.

За словами Касьянова, щоб знищити один “Шахед” удень, потрібно до п’яти перехоплювачів, а вночі — до десяти. Водночас вартість одного денного перехоплювача сягає $2–3 тисяч, нічного — до $4 тисяч. Таким чином, знищення одного ворожого дрона може обійтися в $10 тисяч удень і до $40 тисяч уночі.

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Крім того, дрони-перехоплювачі обмежені погодними умовами та не здатні довго перебувати в повітрі, на відміну від “Шахедів”. Ще один виклик — людський ресурс: для відбиття атаки з 400 дронів-камікадзе, як нещодавно в Києві, потрібно щонайменше 400 навчених операторів. Загальна вартість таких перехоплювачів сягнула б $16 млн. При цьому, за оцінками експерта, Росія витрачає близько $32 млн на таку атаку (по $80 тисяч на кожен “Шахед”).

“Ми витрачатимемо лише вдвічі менше, ніж росіяни, але наші економічні можливості вдесятеро нижчі”, — наголосив Касьянов.

Також експерт підкреслює, що для ефективного використання перехоплювачів потрібна інтеграція в систему ППО, надання кожному оператору якісного радара та точне скерування на маршрут ворожого дрона.

З огляду на нові ризики, Касьянов припускає, що у разі збільшення кількості “Шахедів” до 1000 за ніч, необхідно буде залучати вже понад тисячу операторів — і витрати зростатимуть у геометричній прогресії.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповідав про виробництво дронів-перехоплювачів.

Також раніше повідомлялось, Україна вже законтрактувала десятки тисяч дронів-перехоплювачів, які використовуються для боротьби з ворожими безпілотниками типу “Шахед”.