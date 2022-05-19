Матеріали для Гааги. рф незаконно депортує українців та розстрілює гуманітарні коридори

Повномасштабна війна рф в Україні, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, щоденно демонструє світу глобальну жорстокість та цинічність росії.

Авдіївська школа №1.

Тисячі вбитих мирних жителів, сотні відібраних дитячих життів, понівечені долі мільйонів людей, зруйновані вщент міста-герої, гвалт та руїни – те, що залишають по собі російські військові.

ТСН.ua фіксує злочини, які вчиняються проти українського народу. Зокрема, у розділі "Матеріали для Гааги" на сайті щоденно публікуються всі ті болісні та жахливі світлини й відео з війни, рахунок яким вже перейшов за тисячі… Також 1+1 media продовжує ряд ініціатив і проєктів для міжнародної аудиторії, що покликані звернути увагу світової спільноти та громадськості на всі ті жахіття, авторами яких є рф. Продовжуємо публікувати відеоролики, у кожному з яких розкриваються конкретні злочини російського керівництва та російських військових.

Важливо, аби події в Україні залишалася темою №1 в усьому цивілізованому світі, а росія сповна відповіла за свої протиправні дії перед Міжнародним кримінальним судом у Гаазі, в тому числі за численні порушення Женевської конвенції (IV) про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р. та Додаткового протоколу №1 від 08.06.1977 р.

Четверте тематичне відео з добірки "Матеріали для Гааги" підіймає тему так званих гуманітарних коридорів, про які рф гучно розповідає в своїх пропагандистських медіа. На справі ж це справжні коридори пекла, з яких вкрай складно вибратися живими. Сотні розстріляних машин з вказівником "Діти", вбитих прицільно сімей та понівечених життів - ось справжні імена російського милосердя.

Евакуація мирних мешканців. / Фото: Associated Press

Крім цього, у відео зафіксовані кадри жорстоких катувань цивільних, примусової депортації, масових поховань. Розкидані вулицею тіла невинно вбитих людей, смертельно поранені діти, факти сотень згвалтувань та знущання в особливо великих масштабах…

Фото: Associated Press

У ролику наводяться відеодокази численних порушень Женевської конвенції про захист громадянського населення під час війни від 12.08.1949 р, а саме Ст.: 17, 23, 24, 60,61 та ін; та Додаткового протоколу №1, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів від 8 червня 1977 р, а саме Ст.: 51,54,58, 69,70, 76,77,78 та ін., а також порушення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 4.11.1950, Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього від 09.12.1948, Кримінального кодексу України та Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або тих, що принижують гідність видів поводження і покарання від 1958 року.

Відео доступне англійською мовою. Попередні матеріали можна переглянути за посиланнями нижче. Всього планується щонайменше 6 подібних відеороликів.

Відеоролик №1:

Відеоролик №2:

Відеоролик №3: