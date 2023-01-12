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Мати човном везе труну з тілом сина-військового: у Мережі показали болісне фото

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2889
Час на прочитання
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Мати човном везе труну з тілом сина-військового: у Мережі показали болісне фото

Фото: Eric Marmor

Мати втратила сина на війні.

У селищі Старий Салтів, що під Харковом, мати везла човном труну з тілом загиблого на війні сина, щоб поховати. Зруйнований міст на її тлі був єдиним способом потрапити на протилежний берег річки.

Знімок, зроблений у січні 2023 року, опублікував фотограф Ерік Мармор у себе в Instagram. Ім'я загиблого героя та його матері, яка на світлині - невідомі.

"Мати везе труну з тілом сина, військового, якого забрала війна", - написав він.

Старий Салтів розташований біля українсько-російського кордону і був тимчасово окупований у перші години російського вторгнення. Сьогодні людям у селищі доводиться користуватися човнами, щоб дістатися до місця призначення. Міст через річку Сіверський Донець зруйнували окупанти.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідала український Харків. Вона назвала місто символом божевілля російської агресії.

Побачив новонародженого сина, а потім ледь не загинув на фронті: історія порятунку бійця

Побачив новонародженого сина, а потім ледь не загинув на фронті: історія порятунку бійця

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Дата публікації
Перегляди
2889
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