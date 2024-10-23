Багатодітна сім'я із Ростовської області відправила за легкими грошима на війну батька та двох синів. Усі вони загинули.

У Росії в багатодітній родині батько та двоє синів вирушили на війну проти України за легкими грошима, але повернулися додому як "вантаж 200".

На новину із пропагандистських ЗМІ звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Сім'я Зінкових із Ростовської області відправила на війну батька та двох синів. Усі вони пішли вбивати українців як добровольці. Спершу на фронті ліквідували 19-річного окупанта Андрія Зінкова – старшого сина. Його вбили у листопаді 2022 року. Після цього на війну "добровольцем" пішов батько сімейства Юрій Зінков. У жовтні минулого року він був поранений і через три місяці помер.

19 жовтня цього року ліквідували ще одного окупанта із цієї родини – 23-річного Олександра Зінкова.

"У сім'ї Зінкових з Ростовської області на "СВО" загинули вже всі чоловіки. В Україну по черзі вирушили батько та двоє синів, всі троє були знищені. Але є і хороші новини – матері дістануться одразу 3 білі "Лади", – зазначив Денис Казанський. .

Раніше колаборантка поскаржилася на різне ставлення до біженців із Курщини та Донбасу до РФ.

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