"Мати року": росіянка пригрозила запроторити 16-річного сина до армії, бо він не підтримує війну (фото)

Мешканка Росії обізвала "г*вном" сина за те, що він не підтримує війну та ненавидить окупантів.

Громадянка Росії Катерина Качева із міста Златоуст Челябінської області опубліквала у соцмережі гнівний допис на адресу свого сина, в якому звинуватила його у "антиросійській політиці" та назвала "г*вном" за те, що він не підтримує війну проти України та ненавидить окупантів.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт "OSINT Бджоли".

Як пише росіянка, її 16-річному сину байдуже на сім'ю, він не поважає свого двоюрідного брата, який зараз воює проти України.

Катерина Качева також заявила, що зробить все, аби її син пішов до російської армії.

"Моя власна дитина не вірить ні в СВО ("спеціальну воєнну операцію" - ред.), він проти цього всього. Йому абсолютно на всіх все рівно…Я раніше теж боялася відправляти його до армії. Думала, що він там не зможе, але після сьогоднішнього інцидента я вирішила: якщо буде армія, я сама посприяю, щоб його туди відправили. Нехай йому там вставлять мізки на місце. Плачу, не можу. Образливо, але більше не можу його терпіти. Як я могла виносити таке г*вно. Адже ріс гарний пацан", - йдеться у дописі жінки.

Фото/Telegram: "OSINT Бджоли"

Загибель росіян та іноземців на війні проти України

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни, станом на 4 грудня в Україні загинуло близько 91 150 солдат армії РФ.

Військове керівництво РФ кидає непідготовлених росіян, яких мобілізували наприкінці вересня, на найгарячіші бойові напрямки. Так, у розмові, яку перехопило ГУР України, окупант розповідає, що солдати гинуть через те, що їм не видають патрони до автоматів.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що Кремль новою хвилею мобілізації в Росії сподівається переламати перебіг війни з Україною на свою користь. Друга хвиля мобілізації може бути більшою за першу.

ПВК "Вагнер", окрім ув'язнених росіян, також активно вербує на війну проти України іноземних громадян. Так, днями російський бізнесмен Євген Пригожин підтвердив інформацію про те, що його приватна військова компанія "Вагнер" завербувала в російській колонії громадянина Замбії, який згодом загинув на війні в Україні.

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