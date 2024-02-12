"Матиме вигляд так само, як Бахмут": ЗМІ назвали місто, яке прагнуть захопити окупанти 

Збройні сили Російської Федерації посилили атаки на Часів Яр Донецької області.

Про це повідомив заступник головного редактора BILD Пауль Ронцхаймер.

Він наголосив, що Часів Яр — наступне місто, яке хочуть захопити окупанти.

"Особливо небезпечні дрони, якими росіяни атакують тут. Тільки тому, що наразі хмарно, а іноді сніг та дощ, ми у більшій безпеці. А зазвичай на цьому напрямі постійні атаки дронів. У місті всюди видно сліди обстрілів, навряд чи якесь вікно ще ціле", — сказав Пауль Ронцхаймер.

Військові наголошують, що останніми днями атаки посилилися, а найближчими тижнями, ймовірно, стануть сильнішими.

"Так що це місто може стати наступним, яке виглядатиме так само, як Бахмут. Ясно одне: у росіян перевага. Вони метр за метром просуваються на захід", — повідомив Ронцхаймер.

Раніше повідомлялося, що окупанти наблизилися до Часового Яру Донецької області приблизно на 5-7 кілометрів. РФ продовжує інтенсивні наступальні дії на Куп’янському і Бахмутському напрямках та перегруповується на Лиманському.

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