Матимуть клопіт і там: Данілов розповів, куди росіяни почали ховати свої бомбардувальники

У Росії вже не дуже багато придатних літаків, які можуть бомбардувати територію України, каже Данілов.

Росіяни перекинули стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3 на Далекий Схід після "бавовни" на аеродромі "Енгельс". Втім, навіть там їм це не гарантує безпеки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За його словами, стратегічних бомбардувальників, які б були справними і могли атакувати Україну, в Росії залишилося не так багато.

"Ворог почав їх ховати. Вони розуміють, що Україна може їх діставати в глибині території РФ. Зараз вони перегнали їх до Приморського краю. Але повірте, за необхідності і в Приморський край, і на Далекий Схід буде доставлено все, що необхідно для того, аби ворог там мав клопіт", – висловився Данілов.

"Бавовна" в Росії

Останнім часом в країні-терористці трапляється чимало інцидентів на аеродромах і різних військових базах - вони то, вибухають, то спалахують. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти в РФ є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

Востаннє "бавовна" завітала до РФ вночі 26 грудня. Тоді вдруге за місяць на військовому аеродромі в Енгельсі пролунав потужний вибух.

Площа пожежі після вибуху сягнула 120 квадратних метрів.

Там міг бути знищений пункт управління авіабази. Попередній раз після "бавовни" повідомлялося про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95, які завдають ударів по Україні.

В Росії заявили про загиблих військових.

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