Матір теж пережила полон РФ: Україна повернула двох дітей, яких незаконно утримували окупанти (фото)

За повернення дітей боролися майже два місяці.

Україна повернула ще двох дітей, яких незаконно утримували російські загарбники.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Уточнюється, що звільнити вдалося 11-річного Марка та 18-річного Данила. Молодшого хлопчика росіяни незаконно утримували в тимчасово окупованому Торезі на Донеччині, старшого - у Росії.

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"За повернення 11-річного Марка та 18-річного Данила боролися майже два місяці. 17 жовтня їхня мама Юлія звернулася до Мінреінтеграції з проханням допомогти евакуювати її синів: Марка – з тимчасово окупованого Тореза на Донеччині, Данила – з росії", - сказано у повідомленні.

Як виявилося, їхню маму, уродженку Тореза, тривалий час російські загарбники теж тримали в полоні. Її вдалося звільнити під час так званого "жіночого обміну", коли до України повернулися одразу 108 бранок РФ.

Одразу після повернення на вільну територію, матір звернулася до Мінреінтеграції із проханням звільнити її дітей.

"Нарешті Марк і Данило в Україні, з мамою. У воз’єднаної щасливої родини починається нове життя!",- пише пресслужба Мінреінтеграції.

Загалом до України вже вдалося повернути із полону РФ понад сто дітей.

Нагадаємо, Центр національного спротиву повідомив, що російські агресори вивезли на територію РФ 40 дітей з окупованих Лисичанська та Сєвєродонецька. На території Росії дітям "промивають мізки" та стверджують, що, наче, Україна, а не РФ розпочала війну.

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