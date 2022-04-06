Євросоюз готується вдарити по енергетичному сектору Росії

Російським кораблям доведеться забути про зупинки в портах Євросоюзу.

Розправа над мешканцями Бучі - коштуватиме Росії нових санкцій. Євросоюз готується вдарити по її енергетичному сектору - почав із вугілля, на черзі - нафта й газ, заявило сьогодні керівництво ЄС. Там визнають: відмовитися від російських енергоносіїв, аби Москва припинила врешті війну в Україні, доведеться. Посилює обмеження й Вашингтон - західні ЗМІ повідомляють, що тримати удар будуть найбільші російські банки - Сбербанк та Альфа.

Деталі розповіла кореспондентка «Радіо Свобода» в Брюсселі Зоряна Степаненко для ТСН.

Цієї миті посли ЄС розглядають нові санкції проти Росії. Їхньою презентацією - відреагували в Брюсселі - у відповідь на приголомшливі звірства російських військ у Бучі.

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Глава української дипломатії наполягав, коли, як не зараз час запровадити «матір усіх санкцій» - ембарго на енергоносії. Втім, до цього досі не готові всі європейські столиці. Та по енергетичному сектору Росії ударити все ж планують - готуються заборонити імпорт її вугілля, а це щороку збагачувало бюджет агресорки на чотири мільярди. Буде і бойкот нафти, анонсували в Єкврокомісії. Її президентка, що цього тижня планує відвідати Київ, євродепутатам сьогодні сказала, що слід позбавити врешті Путіна грошей на війну.

«Ці санкції не будуть нашими останніми. Так, ми зараз заборонили вугілля, але тепер ми повинні дивитися на нафту, і ми повинні будемо дивитися на доходи, які Росія отримує від викопного палива. Цьому треба покласти край, і це - наступний крок, який ми повинні зробити разом», - зазначила Урсула фон дер Ляйєн

Російським кораблям у рамках цієї хвилі санкцій доведеться забути про зупинки в портах Євросоюзу. Щоправда, будуть винятки на доставку енергоносіїв, продуктів харчування, гуманітарних вантажів.

Табу готують і в зворотному напрямку - на експорт. Росії не постачатимуть високотехнологічну продукцію: квантові комп’ютери, напівпровідники, обладнання для машинобудівної промисловості. Економічні обмеження передбачатимуть заборону транзакцій чотирьом російським банкам, які, за підрахунками Брюсселя, складають майже чверть усього банківського сектору Росії.

Й чорні списки поповняться десятками російських пропагандистів, бізнесменів, політиків і не лише - джерела свідчать, що туди внесуть і двох дорослих доньок Володимира Путіна - Катерину Тихонову й Марію Воронцову, у яких ЗМІ знаходили чималі статки в Європі.

Втім, попри цю ізоляцію Росії, яка продовжує посилюватися, деескалації тут не очікують. Навпаки, НАТО попереджають, що найближчими тижнями Росія спробує захопити весь Донбас і створити сухопутний міст до анексованого Криму. Альянс обіцяє, не полишати Україну сам-на-сам з російською агресією.

«Союзники сповнені рішучості надавати Україні подальшу підтримку: протитанкові засоби, системи протиповітряної оборони та інше обладнання. НАТО також намагатиметься надати допомогу та обладнання в галузі кібербезпеки, щоб допомогти Україні захиститися від хімічних та біологічних загроз», - зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Розправа над жителями Бучі коштуватиме Росії нових санкцій від ЄС

Ще сто мільйонів на додаткові протитанкові системи для України виділяють США. Агенство «Блумберг», посилаючись на свої джерела, повідомляє, що це будуть Джевеліни. Як іще підтримати Україну - американський держсекретар, що зараз із візитом у Брюсселі обговорить сьогодні в штаб-квартирі НАТО з колегами-дипломатами з країн-союзників.

Іще США, спільно з Євросоюзом та країнами Великої Сімки оголосять сьогодні про новий раунд скоординованих санкцій. Західні ЗМІ пишуть, що йтиметься про заборону інвестицій у Росії, посилять обмеження також щодо фінустанов, зокрема, російського Сбербанку, та державних підприємств у Росії.

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