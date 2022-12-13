Матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі 2014 року, добровільно присягнув на вірність агресору.

Матроса-зрадника з Криму, який потрапив у полон на Херсонщині, засуджено до 13 років ув’язнення.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань у Telegram.

"Колишнього старшого матроса-гранатометника Святошинський районний суд м. Києва визнав винним за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що матрос, після захоплення окупантами військової частини у Сімферополі у 2014 році, добровільно присягнув на вірність агресору.

"Він продовжив служити у РФ і повернувся в Україну разом з військами окупантів під час повномасштабного вторгнення на українські території. Наприкінці серпня 2022 року під час бойового зіткнення на території Херсонської області зрадник потрапив у полон ЗСУ", - повідомило ДБР.

Нагадаємо, зрадника з Краматорська, який "здавав" позиції ЗСУ, суворо покарали.

Зрадники в Криму: Медведчука та Марченко помітили в окупованій Ялті

Читайте також: