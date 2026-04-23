Мати чекає, доки доньку витягнуть з-під завалів: наслідки атаки на Дніпро і що кажуть очевидці

Атака на Дніпро 23 квітня / © Борис Філатов

Сьогодні вночі 23 квітня росіяни атакували Дніпро ударними безпілотниками. Дрон влучив у багатоповерхівку - зайнялися кілька квартир, є загиблі та поранені. Під завалами ще можуть перебувати люди. Зокрема мати чекає, доки доньку витягнуть з-під уламків будинку.

Наслідки російського удару по Дніпру 23 квітня

Унаслідок прямих влучань дронів відомо про знищення двох автівок, ще близько семи — понівечені. У будинках навколо місця удару побиті вікна, пошкоджені фасади та балкони.

У пошкодженій багатоповерхівці у Дніпрі в одному з під’їздів повністю зруйновані квартири з дев’ятого по шостий поверхи. Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Зараз в будинку відімкнено воду, газ та світло. Щойно дозволять рятувальники, почнемо проводити техекспертизу», — написав Філатов.

Загалом по всьому місту відомо про щонайменше чотири локації «прильотів» російських дронів. Постраждали щонайменше 13 будинків. Вибухові хвилі понищили понад 500 вікон. Від ударів відомо про пошкодження адміністративної будівлі, електромережі, виставкового центру Спілки художників України та магазину музичних інструментів.

Станом на 10:00 відомо про 3 загиблих. З однією людиною досі немає звʼязку.

З купи скла та бетону комунальники змогли витягти їжака.

Фото: міський голова Дніпра Борис Філатов / © Борис Філатов

Удар по Дніпру 23 квітня: що кажуть очевидці

Очевидиця подій Анастасія розповіла для Новини.LIVE, що у момент атаки разом із родиною була вдома.

«Ми вже лягали відпочивати, почули тривогу і як летить „Шахед“. Потім були вибухи один за одним. Ми швидко зібралися й вибігли на двір, бо було дуже страшно», — ділиться дівчина.

У її квартирі вибило вікно та пошкодило раму. На вулиці родина побачила, як палають автівки.

Під завалами багатоповерхівки жінка чекає, доки знайдуть її доньку.

