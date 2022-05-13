Мав вибухівку: у Луцьку затримали росіянина, який воював на боці терористів "ДНР"

У Луцьку в березні затримали громадянина Росії, який мав при собі вибуховий пристрій.
Як встановило слідство, чоловік у 2014-2015 роках воював на боці терористів "ДНР".
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що росіянин від травня 2014 до грудня 2015 року воював на боці терористів. У березні 2022 року він незаконно потрапив до України. Його затримали у Луцьку. При собі чоловік мав вибуховий пристрій.
Правоохоронці відкрили проти окупанта кримінальні провадження за ч.2 ст. 110, ч.2 ст. 260, ч.1 ст. 263 КК України - посягання на територіальну цілісність України в складі незаконних збройних формувань та незаконне поводження з вибуховими пристроями.
На терориста чекає суд.
Нагадаємо, окупаційна влада "ДНР" заблокувала жителям Донецької області доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram. Пояснили такий крок нібито "захистом населення від загрозливої інформації".
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