Мав законний дозвіл, але спробував переплисти Тису: дивні способи чоловіків виїхати з України

В ДПСУ розповіли про найбільш дивні випадки незаконного перетину кордону

Офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов розповів, що коли військовозобов'язані чоловіки намагаються незаконно перетнути кордон України, інколи бувають доволі дивні випадки. До прикладу, один із таких намагався переплисти річку Тиса – водночас він мав дозвіл на законний перетин кордону.

Про це він розповів виданню УП.

"З довідкою про виключення з обліку, з дійсними офіційними документами переходив річку (Тису - ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом. Все одно пішов річкою, ще й заплатив 1500 доларів. Документи всі дійсні, ми перевіряли. Ми його оформили по статті 204-1 КУПаП (спроба незаконного перетину державного кордону, штраф 3400-8500 грн - ред.)", - розповів прикордонник.

Він зазначив, що після затримання чоловік врешті в виїхав за кордон законним шляхом.

"Він радився з "фахівцями", які хотіли заробити на ньому і сказали – тебе там скрутять, мобілізують тебе і папірці твої порвуть", - додав Олег Селезньов.

Нагадаємо, від початку повномашстабної війни у Тисі виявили тіла майже 30 чоловіків, які незаконно намагалися перетнути кордон.

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