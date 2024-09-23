Майбутня зима буде складною для України: Блінкен зробив важливу заяву

Путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну, наголосив державний секретар США.

Партнери за два роки зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, адже майбутня зима буде складною.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, передає власний кореспондент "Укрінформу".

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", – сказав він.

Лише за останні понад два роки, за його словами, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" мобілізували понад 4 мільярди", і цей процес триває.

Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці" , – підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», - додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

Нагадаємо, раніше голова ОПУ Андрій Єрмак розповів, що РФ готує удари по критичних об'єктах ядерної енергетики України.

Читайте також: