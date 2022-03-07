Зеленський заявив, що в Україні наразі вирішується доля усієї Європи

Зеленський заявив, що в Україні наразі вирішується доля усієї Європи

Українцям доводиться терпіти те, чого жоден інший європейський народ не бачив 80 років, наголосив президент.

В Україні сьогодні вирішується доля усієї Європи - майбутнє континенту вирішуємо ми.

Про це 7 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми, своїм супротивом, і наші друзі своєю допомогою", - заявив очільник нашої держави.