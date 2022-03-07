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Зеленський заявив, що в Україні наразі вирішується доля усієї Європи

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Зеленський заявив, що в Україні наразі вирішується доля усієї Європи

Twitter/Офіс президента України

Українцям доводиться терпіти те, чого жоден інший європейський народ не бачив 80 років, наголосив президент.

В Україні сьогодні вирішується доля усієї Європи - майбутнє континенту вирішуємо ми.

Про це 7 березня у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Нам доводиться терпіти те, чого жоден інший народ Європи не бачив 80 років. І саме на нашій землі вирішується, чи стане хтось інший в Європі жертвою такої ж агресії. Я говорю це лідерам світу і чую, що вони погоджуються. Майбутнє континенту вирішуємо ми, своїм супротивом, і наші друзі своєю допомогою", - заявив очільник нашої держави.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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