"Майбутнє у наших руках": у місті-герої України в укритті народилася дівчинка (фото)

У Харкові на світ з'явилася ще одна дитина.

Всупереч невдалим спробам окупантів знищити Україну, життя триває, громадяни створюють нові сім'ї і народжують дітей. Зокрема, у Харкові 7 березня на світ з'явилася дитинка.

Світлину з новонародженою дитиною опублікував мер міста Ігор Терехов у Telegram.

На фото видно, як Терехов стоїть поруч з батьками та дитиною. Зі світлини можна зробити висновок, що у пари народилася дівчинка.

"Майбутнє Харкова у наших руках!", - підписав світлину Терехов.

Як уточнює місцевий Telegram-канал, дитина народилася в одному з укриттів міста.

Зауважимо, що Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха отримали звання міст-героїв.

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, в укритті Кременчуцького перинатального центру під час повітряної тривоги народилася дівчинка.

А кількома днями раніше у Києві просто в укритті народилася дитина.

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