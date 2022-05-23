"Майбутнє України вже без цих людей": Зеленський повідомив про 87 загиблих під час авіаудару РФ по Десні

"Майбутнє України вже без цих людей": Зеленський повідомив про 87 загиблих під час авіаудару РФ по Десні

Росіяни завдали удару по селищу Десна на Чернігівщині 17 травня, вбивши вмить чимало людей.

Жертвами росіян 17 травня стало 87 жителів села Десна Чернігівської області. Тоді окупанти завдали авіаудару по селищу.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час виступу в Давосі.

"Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України", - заявив президент.

Також Зеленський зазначив, що як президент країни, яка воює, думає про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня.

Нагадаємо, російські окупанти вранці 17 травня здійснили ракетний обстріл селища Десна Чернігівської області. Тоді повідомлялося про 8 загиблих людей і 11 - травмованих.

Читайте також: