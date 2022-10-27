Майбутнє жахіття російських окупантів: українці випробовують новітній дрон "Акула"

Українці випробовують новітній дрон "Акула", який виявлятиме окупантів, йдеться в ТСН.

Перевагу в повітрі у нинішній війні можна досягти не лише за допомогою літаків чи ракет, на перший план виходять дрони. Вони дешевші, непомітніші і головне при ураженні не гинуть пілоти. Поки ворог закуповує іранські безпілотники, українці розробляють та вдосконалюють власні зразки літальних апаратів, серед них і українська "Акула".

Майбутнє жахіття російських окупантів - виробники тестують своє нове дітище на ім'я «Шарк». "Акула - це красивий і дуже серйозний хижак. Це безжальний хижак, який знаходить свою здобич за багато кілометрів. Може бачити, відчувати її", - пояснює тестувальник Михайло.

"Акула" – нова розробка українських інженерів. Її почали створювати вже після початку повномасштабного вторгнення, будували з урахуванням бойового досвіду дронів на фронті. "Він веде розвідку, спостереження і передає координати, щоб можна було скорегувати удари по цілям знайденим", - додає Михайло.

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Стійкість проти систем радіоелектронної боротьби - головна перевага нового дрона. Його попередники примудрялися літати над головами ворога у Гостомелі, Бучі, Ірпені та передавати координати для нашої артилерії. "Це не "Орлани" російські, які падають від одного погляду наших хлопців із ЗСУ", - сміються розробники.

Піднявшись на висоту близько тисячі метрів "Акула" розчиняється у повітрі. Завдяки електричному двигуну безпілотник майже безшумний. Натомість, непомітний десяти кілограмовий апарат бачить все навколо. Дрон фіксує і супроводжує знайдену ціль на землі чи в повітрі постійно передаючи координати об’єкта. "Я можу повністю контролювати свій політ, я маю високоякісне зображення в режимі онлайн, хороший зум, можна роздивлятися об'єкти, оперативність отримання даних дуже велика", - розповідає інструктор з керування безпілотниками "Гліб".

Вартість дрона розробники не називають, але запевняють, в рази дешевше за світові аналоги. Нині "Акула" проходить останні налаштування та тестування і вже до кінця року має відправитися до українських підрозділів на передову. Перемога у битві дронів в небі має стати передумовою для остаточного знищення рашистів і на землі.

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