"Майдан-3": в ГУР розкрили деталі найдорожчої від часів Революції Гідності пропагандистської операції росіян

У ГУР розповіли, що Росія витратила вже 250 мільйонів доларів на ведення пропагандистської операції "Майдан-3" у Telegram.

Російська інформаційна операція "Майдан-3", про підготовку якої повідомив президент Володимир Зеленський, стала найдорожчою російською інформаційною спецоперацією проти України від 2014 року та Революції гідності.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Черняк, пише "Бабель".

Пропагандистська операція росіян вже обходиться їм у десятки мільйонів доларів. Загальний бюджет "Майдану-3" сягнув 1,5 мільярда доларів, а для її ведення в Telegram пішло 250 мільйонів доларів.

Інформаційними та інформаційно-психологічними операціями займаються підрозділи, створені в усіх російських спецслужбах, зокрема в Головному управлінні Генштабу ЗС РФ та Федеральній службі безпеки, а також при Міноборони РФ та адміністрації Путіна.

Наприклад, за проєкт осінньо-зимової дестабілізації в Україні відповідає перший заступник адміністрації Путіна Сергій Кірієнко. Також у Кремлі задумали змістити акценти із зовнішньої загрози на внутрішні суперечності в Україні. За це відповідає заступник голови уряду РФ Владислав Сурков, який раніше був ідеологом так званого проєкту "Новоросія".

Росія готує операцію "Майдан-3" з дестабілізації ситуації в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" всередині країни. У Москві готують план під кодовою назвою "Майдан 3" з повалення всієї влади України на чолі з самим Зеленським.

Пізніше і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія прокоментував цей план РФ. Він зауважив, що "Майдан-3" спрямований на те, аби посварити всіх всередині нашої країни.

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