Має бути надто висока ціна для Росії: Подоляк пояснив, що передбачає План перемоги

За словами радника голови ОПУ, Україна повертатиме свої території не лише військовим шляхом. Але "мирні формули", які до цього часу пропонували світові політики, не спрацюють.

План перемоги, який президент України Володимир Зеленський представив Верховній Раді в середу, 16 жовтня, не передбачає звільнення всіх тимчасово окупованих територій військовим шляхом.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі програми "Тема з Мосейчук".

"Президент неодноразово про це говорив – це не питання звільнення всіх територій військовим шляхом. Це план примусу Росії – створення умов, коли для Росії залишається занадто висока ціна, щоб продовжувати залишатися на клаптику української території", – сказав Подоляк.

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Він зауважив, що будь-які "мирні формули", запропоновані раніше світовими політиками, не спрацюють.

"Не існує жодної формули Расмуссена або Кіссінджера. Немає цих формул. І президент у своєму виступі досить чітко це сказав. Щойно Росія залишилася на клаптику української території – все, у нас війна не закінчена. Вона триває в різних форматах. А потім знову гаряча фаза", – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час представлення Плану перемоги в парламенті заявив, що держава-агресорка Росія повинна програти загарбницьку війну, яку вона розпочала в Україні. Замороження війни чи торгівля територіями неприпустимі.

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