"РФ має бути повністю розгромлена, як Німеччина у 45-му": гучна заява європейського політолога

Захід повинен посилити військову допомогу Україні, аби Росія була розгромлена, як Німеччина під час Другої світової війни.

Таку заяву зробив президент французького Центру вивчення та дослідження політичних рішень Ніколя Тензер, передає DW.

Він попереджає про небезпеку втоми від війни лідерів Європи, попри те, що ЄС, на його думку, не виключають російську загрозу.

"Річ у тому, що результат війни в Україні чимось схожим на ситуацію 1945 року. Або ми виграємо, або програємо. І під "ми" я маю на увазі не лише Україну. Це те, що стосується безпосередньо і нас", - впевнений він.

Тензер вважає, що результат війни в Україні "визначить долю наступних десятиліть, тому ніяких напівзаходів тут бути не може.

"Це не може бути "напівпоразкою" Росії чи "напівперемогою" України. Росія має бути повністю розгромлена, як Німеччина і Японія у 1945 році", - наголосив він.

Нагадаємо, станом на 14 січня 2024 року, за даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії у війні перетнули нову психологічну позначку.

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